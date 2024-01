Scontro auto-bici in via Flemming: ferito al Maggiore

Poco dopo mezzogiorno, all'incrocio tra via Flemming e via Jenner, si è verificato un incidente. Un duro scontro tra un'auto e una bici, per cause in corso d'accertamento, ha provocato ferite di media gravità all'uomo in sella alla due ruote, trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi del caso, anche l'ambulanza del 118 che si è preoccupata del soccorso dell'uomo.