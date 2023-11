Scontro tra auto e bicicletta in piazzale Caduti del Lavoro: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale alle ore 13.30 del 24 novembre in piazzale Caduti del Lavoro a Parma. Secondo le prime informazioni un'auto e una bicicletta si sarebbero scontrate, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che ha riportato ferite e traumi in varie parti del corpo. Sul posto i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Le condizioni del ferito, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, sono di media gravità.

