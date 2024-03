Scontro auto-moto in via Emilia Est: sempre in Rianimazione il ragazzo rimasto ferito

E' ancora ricoverato in Rianimazione al Maggiore il 21enne rimasto ferito ieri era intorno alle 22 in via Emilia Est dopo uno scontro tra la moto sulla quale si trovava e un'auto.

Il ragazzo, in sella alla moto con un amico 25enne, è caduto rovinosamente a terra, entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Il 25enne ha riportato ferite di media gravità. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio il grave episodio.