Scontro tra auto e scooter sul ponte di Mezzo: conducente del motorino grave al Maggiore

Alle ore 11 di sabato 18 novembre si è verificato un grave incidente stradale tra il ponte di Mezzo e via Mazzini a Parma. Un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio lo scooterista, che è stato sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto con il veicolo. Sul posto gli operatori del 118 con l'ambulanza della Croce Rossa, oltre ai vigili del fuoco. Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi.

IN AGGIORNAMENTO