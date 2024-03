Si schianta con la moto contro un albero: motociclista in ospedale

Dramma sfiorato a Bedonia oggi all'ora di pranzo, intorno alle 13.30: in strada Masanti di Sopra un motociclista si è schiantato con la sua moto contro un albero. Non è in pericolo di vita e se la caverà con traumi di media gravità nonostante l’impatto violento. Il motociclista ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Parma. Sul posto un’ambulanza da Bedonia e un’automedica da Borgotaro.