Tragedia sfiorata a Sorbolo: auto rimane bloccata nel passaggio a livello e rischia di scontrarsi con un treno

Un'auto non si è fermata al passaggio a livello a Sorbolo, rischiando di scontrarsi con un treno della linea Parma-Suzzara. L'episodio, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 marzo. E' probabile che l'automobilista non si sia fermato quando le sbarre del passaggio a livello stavano per scendere. Così in pochi istanti l'auto si è ritrovata tra le due sbarre, non potendo più uscire da nessun lato. Fortunatamente in quel momento non è passato subito il convoglio e la circolazione dei treni è stata bloccata.

Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani ha commentato l'episodio: "So bene che se ci fosse il sottopasso certe scene non si vedrebbero più e che la circolazione è bloccata in questo momento per colpa di episodi simili a questo di oggi. Ma la progettazione del sottopasso, dovrà tenere conto di una novità…quella della progettazione del nuovo ponte ferroviario sull’Enza, il cui incarico affidato da Fer ci darà nuove quote che verranno recepite e integrate nel progetto del sottopasso che slitterà per forza di cose più avanti. Tra le annualità 25 e 26"