Studente investito da un'auto in viale Toscanini mentre va a scuola: trasportato in ospedale

Uno studente è stato investito da un'auto, nelle prime ore della mattinata di giovedì 12 ottobre, mentre si trovava in viale Toscanini e si stava recando a scuola. Secondo le prime informazioni il ragazzo è stato urtato da un'auto che aveva appena sorpassato l'autobus 13. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.