Via Emilia, tamponamento fra tre auto a Sanguinaro: sette feriti, tra cui tre bambini. Code e traffico nel caos

Nella mattinata di sabato 14 ottobre si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto e ha provocato il ferimento di sette persone, mandando anche in tilt la via Emilia. Il fatto è avvenuto a Sanguinaro, poco dopo le 10.30. Il tamponamento ha portato al ferimento, non grave, di sette persone. Tra di loro tre bambini: due erano in auto con la famiglia mentre il terzo si trovava in una delle altre auto con il padre. Fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi. Sul posto i mezzi del 118: l'ambulanza di Fidenza con l'infermiere, l'ambulanza di Pontetaro e un mezzo della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore Terme. In conseguenza dell'incidente si sono verificate code e rallentamenti lungo la via Emilia tra Fidenza e Parma. Poco dopo a Toccalmatto di Fontanellato un'auto è uscita di strada ed è finita nel fosso, provocando il ferimento lieve di altri due bambini.

