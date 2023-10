Toccalmatto di Fontanellato, auto finisce nel canale: feriti due bambini

Nella mattinata di sabato 14 ottobre si è verificato un incidente stradale anche a Toccalmatto, frazione di Fontanellato. Secondo le prime informazioni un'auto sarebbe uscita di strada e finita nel canale, per cause in corso di accertamento. Due bambini, che si trovavano a bordo dell'auto, sono rimasti lievemente feriti. Sul posto l'ambulanza di Fidenza con l'infermiere: gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure ai due piccoli per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.