Tragedia a Chiozzola: auto contro un albero nella notte, muore 39enne

Tragedia nella notte a Chiozzola, nel comune di Sorbolo. Un'auto dopo aver sbandato si è andata a schiantare contro un albero. Il conducente alla guida del mezzo, un 39enne di Parma, è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte. L' automobilista era solo in macchina.

Le cause che hanno provocato il tragico incidente sono al vaglio dei carabinieri di Parma che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche il 118, l'automedica e un'ambulanza. I sanitari hanno cercato di rianimare l'uomo ma per lui non c'è stato nulla da fare.