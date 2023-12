Traversetolo, auto contro un albero: un ferito al Pronto Soccorso

Incidente in tarda serata a Traversetolo, in Viale Verdi. Sulla provinciale 513 della val d’Enza, un uomo a bordo della sua auto ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un albero. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato l'incidente, probabilmente un colpo di sonno. L'uomo, immediatamente soccorso dall'ambulanza del 118, è stato portato al Pronto Soccorso di Parma a causa di alcuni traumi giudicati mediamente gravi.