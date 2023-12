Incidente in via Colorno, all'altezza del bar Certosa, nel pomeriggio. Lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti, uno è stato vistosamente danneggiato dopo l'impatto. Coinvolgimento di entrambe le corsie che ha provocato forti rallentamenti sulla viabilità. La Polizia Locale consiglia di percorsi alternativi per evitare code sulla rete stradale. Non risultano feriti.