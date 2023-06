Incidente stamattina, 12 giugno, in via Mantova, dove poco prima delle 8 si sono scontrati un'auto e uno scooter, per cause in corso di accertamento, vicino al cavalcavia. Un ferito, trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso. Sul posto per i rilievi e per la dinamica, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.