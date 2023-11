Violento tamponamento in viale Bottego tra due auto: un ferito grave

Un violento tamponamento tra due auto, tanta paura e un ferito grave. È il bilancio dell'incidente che si è verificato oggi intorno alle 12.30 in viale Bottego.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, le due auto si sono scontrate provocando il ferimento (in maniera grave) di un 70enne, trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore (si trova adesso nell'area Rossi del pronto soccorso) dai sanitari del 118 arrivati sul posto con un'ambulanza.