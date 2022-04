L’assessorato alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche, guidato da Michele Alinovi, ha in programma per questo sabato, 23 aprile 2022, alle ore 18, presso il Centro Cinema Lino Ventura in Strada Massimo d’Azeglio 45/D, l'inaugurazione della mostra dedicata al Piano di Riqualificazione del Parco Ducale, visibile fino al prossimo 31 maggio.

Seguirà, alle 18.30, presso il Circolo Aquila Longhi in vicolo Santa Maria 2, il convegno volto alla presentazione del progetto che vedrà la partecipazione di Michele Alinovi, Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, e dell’Arch. Musiari dello Studio Associato Architettura e Città, incaricato della redazione del piano di riqualificazione sul Parco Ducale.