Le opere del Festival Verdi nell’Archivio dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani

Il 22 e 29 settembre e il 6 ottobre, tre incontri inseriti nella rassegna Verdi Off per scoprire le opere del Festival Verdi attraverso le preziose edizioni storiche e i materiali d’archivio dell’INSV

L’Istituto Nazionale di Studi Verdiani apre le porte a curiosi e appassionati per far conoscere aneddoti, materiali di archivio e alcune rare edizioni dei volumi della propria Biblioteca che raccontano le tre opere protagoniste del Festival Verdi 2021: Un ballo in maschera, Messa da Requiem e Simon Boccanegra. I tre incontri si terranno rispettivamente mercoledì 22 e mercoledì 29 settembre, e mercoledì 6 ottobre alle 11.00 nella sede dell’INSV presso la Casa della Musica di Parma (Piazzale San Francesco, 1). I relatori saranno Marco Capra (Un ballo in maschera), Alessandro Roccatagliati (Messa da Requiem) e Francesco Izzo (Simon Boccanegra), membri del comitato scientifico dell'INSV. L’iniziativa è inserita nel calendario di Verdi Off, rassegna di eventi collaterali al Festival Verdi realizzata dal Teatro Regio di Parma con il Comune di Parma, Parma2021, e l’Associazione “Parma, io ci sto!”, progetto speciale di Reggio Parma Festival.

Sarà un modo per conoscere da vicino anche l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani, centro di ricerca di livello internazionale che si occupa dello studio e della valorizzazione della figura e dell’opera di Giuseppe Verdi. L’Archivio della corrispondenza del Maestro di Busseto è il cuore dei fondi documentari dell’Istituto: rappresenta ad oggi l’unico archivio al mondo in cui è possibile consultare, in riproduzioni digitali, tutta la corrispondenza verdiana finora conosciuta.

Al termine di ogni incontro, una piccola pausa di ristoro sarà offerta ai partecipanti, insieme a un piccolo omaggio dell’Istituto: una bibliografia relativa all’argomento affrontato e una pubblicazione dell’INSV. La durata di ogni appuntamento è di 45 minuti. Per accedere è obbligatorio essere muniti di Green Pass. L’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria, per un numero massimo di 10 partecipanti per ogni appuntamento. Prenotazioni e informazioni: Istituto Nazionale di Studi Verdiani, tel. 0521-285273 (da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00), e-mail segreteria@studiverdiani.it.