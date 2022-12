Fiom Cgil: Aldo Barbera riconfermato alla guida delle tute blu

Si sono dati appuntamento nella sala dell'Hotel Link di Moletolo, nella giornata di giovedì 15 dicembre, i 103 delegati e delegate della FIOM CGIL di Parma che hanno dato vita, con un dibattito intenso e partecipato, al 22esimo Congresso provinciale della categoria.

Al termine dei lavori la neoeletta Assemblea generale ha votato a stragrande maggioranza Aldo Barbera segretario generale, riconfermandolo alla guida dei metalmeccanici di Parma per il prossimo quadriennio, eleggendo anche la nuova segreteria FIOM pronciale, composta di nove elementi.

"Ci attende un periodo di battaglie per l'equità e la giustizia sociale - ha dichiarato Barbera - dalla abolizione della Fornero alla negoziazione di nuove e più avanzate modalità di lavoro, dagli aumenti salariali che recuperino il potere d'acquisto, alla stabilizzazione dei precari all'incremento della rappresentanza ".

La contrattazione aziendale dovrà inoltre occuparsi di negoziare la prestazione lavorativa entrando nel merito dei processi di digitalizzazione e robotizzazione sempre più spinti nelle nostre aziende, puntando anche ad entrare nelle dinamiche informative interne alle imprese. Formazione sindacale e coinvolgimento della ricerca saranno in questa logica sempre più centrali, insieme ad un impegno sempre più pressante sul fronte della sicurezza, che con tre morti al giorno rappresenta una strage inaccettabile in un paese come il nostro.

"Il nostro mandato - ha concluso il neosegretario - dovrà infine contrassegnarsi in continuità con i percorsi avviati con la vertenza Paga Globale di Fatto e con le diverse iniziative a contrasto delle infiltrazioni criminali che purtroppo non risparmiano il nostro territorio