Piogge torrenziali: Consorzi di bonifica impegnati a tempo pieno per allontanare le acque

A seguito delle intense piogge cadute nelle ultime ore ANBI Emilia-Romagna comunica che, dopo un prolungato periodo di siccità, il fronte dell’alta pressione – che si è spaccato in questi ultimi giorni – ha favorito l’ingresso di una perturbazione che sta interessando pressoché tutta l’Europa ed, in particolare, il nostro paese da sud a nord. Le precipitazioni cadute continuativamente, in modalità più o meno intensa a seconda dei territori, su terreni resi anche impermeabili dalla stessa aridità del suolo, accumulata nei mesi precedenti, ha giocoforza generato un innalzamento dei livelli della risorsa idrica presente e una conseguente, quanto immediata, attenzione massima sulle reti di canalizzazioni da parte dei Consorzi di bonifica in Emilia-Romagna. In particolare le zone dell’Emilia Orientale (Modena e Bologna) e della Romagna (Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) vedono costantemente impegnati, sempre con maggior sforzo ed impegno già da alcuni giorni, uomini e mezzi delle bonifiche nelle operazioni di allontanamento delle acque e di scolo per mettere in sicurezza idraulica i comprensori gestiti.