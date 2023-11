Amazon, la Filt Cgil nomina l'Rsa del magazzino di Parma

Più diritti, tutele e presenza sul territorio”: importanti novità nei magazzini Amazon di Parma DER3, dove nei giorni scorsi è stato per la prima volta nominato un RSA (responsabile sindacale aziendale): si chiama Federico Siciliano e da circa tre anni lavora per il marchio di logistica, dapprima come interinale, poi con contratto a tempo determinato (Green Badge) ed infine come tempo indeterminato (Blu Badge).

Tra le diverse problematiche che si troverà ad affrontare nel suo nuovo ruolo, la prima in assoluto riguarda la turnazione (i lavoratori DER 3 fanno quasi solo esclusivamente turni di notte), oltre alla scarsa sindacalizzazione, che rende complicato anche convocare una semplice assemblea.

Ad annunciare la fresca nomina Massimo Lo Bello, della FILT CGIL di Parma, il sindacato di categoria che si occupa di lavoratori e lavoratrici impiegati nel mondo del trasporto merci, logistica e spedizioni. "Si tratta di comparti sempre più integrati e centrali per lo sviluppo di un territorio - ha spiegato Lo Bello -. Per questo abbiamo voluto investire creando una nuova squadra di operatori specializzati, in modo da essere sempre più presenti sul territorio e dare assistenza ai nostri iscritti, soprattutto in un tempo in cui stiamo assistendo ad un forte sviluppo delle piattaforme logistiche nel parmense".

"È inoltre auspicabile - ha concluso Lo Bello - che si possano instaurare nuove e proficue relazioni sindacali anche con Amazon nello stabilimento di Parma, aperto a settembre 2021, che occupa ad oggi circa 60 magazzinieri e 250 drivers. La direzione presa da FILT CGIL è la conferma di un forte impegno a moltiplicare la propria presenza, al fine di poter garantire formazione, assistenza e tutela a tutti i lavoratori del compoarto".