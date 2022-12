Anolini, lesso e panettone artigianale: Parma porta la tradizione a tavola nel giorno di Natale

Antipasti, anolini in brodo, rosa di Parma, lesso e dolci vari, soprattutto il panettone artigianale. Il pranzo di Natale delle famiglie parmigiane è stato all'insegna della tradizione ducale. Le famiglie si sono riunite per festeggiare il 25 dicembre. Molte in casa, ma in diversi sono andati a pranzo fuori, sia in città sia in provincia.

Sembano lontani, fortunatamente, i tempi del Covid e del coprifuoco che fino a due anni fa aveva tenuto in scacco le festività di tutti. E il ritorno alla socialità delle feste non è stata frenata, quest'anno, nemmeno dalla paura della ripresa dei contagi e della diffusione dell'influenza.

E così le famiglie si sono riunite dando sfogo alle ricette tipiche della tradizione parmigiana. Anche i social sono stati presi d'assalto: tantissime le foto postate con i piatti tipici. Non sono mancati gli anolini in brodo, e nemmeno il lesso. Così come i tanti panettoni artigianali messi in tavola a fine pranzo.

La spesa media per il Natale a tavola è stato di 106 euro a famiglia, solo il 6% in meno rispetto alle feste del 2021. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per oltre otto italiani su dieci (84%) assieme alla frutta locale di stagione (90%), mentre il panettone con il 78% batte di misura nelle preferenze il pandoro, fermo al 74%. Il 51% ha scelto anche i dolci della tradizione locale. I dati emergono da un’analisi Coldiretti/Ixè.