Antares, per il Black Friday promozione imperdibile: risparmia fino a 3.000€ per l’acquisto di un’auto e ottieni 12 mesi di polizza Kasko Antares in omaggio

Antares srl nasce nel 1972 e si occupa del mondo delle quattro ruote a Parma e provincia. Nel corso degli anni ha raggiunto una consolidata esperienza nel settore automotive. Nelle due sedi di Parma e di Fidenza propone diversi servizi: è Concessionaria Multimarca KM0 e concessionaria Multimarca usato. Antares è anche Officina autorizzata Mercedes-Benz, Officina autorizzata Smart, Officina autorizzata Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali e Officina autorizzata Ford. Presso le due sedi è possibile effettuare anche il noleggio medio-lungo termine (Antares Rent).

Per il Black Friday 2023 Antares propone ai clienti una promozione imperdibile: non solo potranno risparmiare fino a 3.000€ euro scegliendo una delle vetture selezionate, ma potranno ricevere in regalo 12 mesi di polizza Kasko Antares. La promozione è valida sulle vetture selezionate che si possono trovare nella sezione dedicata sul sito fino a domenica 26 novembre.

Tutte le auto in vendita sono sempre sottoposte a più di 100 controlli, garantite fino a 4 anni e acquistabili con finanziamento personalizzato e assicurazioni personalizzate. Inoltre Antares garantisce il valore di riacquisto futuro a 36 mesi.

“Il nostro obiettivo principale – sottolineano da Antares, consiste nel prenderci cura dei nostri clienti soddisfando i bisogni degli stessi nel miglior modo possibile e nel più breve tempo possibile. Velocità, qualità ed efficienza sono le chiavi fondamentali del nostro impegno e del nostro successo. Passione, Professionalità e Dedizione al lavoro sono le fondamenta della nostra azienda, raggiungere i nostri obiettivi e conseguire traguardi importanti per noi è prassi; mantenere sempre alti i nostri standard è una questione che noi di Antares S.r.l. teniamo molto a cuore”