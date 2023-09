Barilla, proclamati due giorni di sciopero nello stabilimento di Rubbiano

Le RSU di stabilimento della Barilla Sughi di Rubbiano (PR), congiuntamente alle organizzazioni di categoria, hanno proclamato due giorni di sciopero nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre.

Le lavoratrici ed i lavoratori da tempo lamentano la mancanze di risposte da parte dell'azienda sugli aspetti organizzativi, di crescita professionale ed economici.

Da sempre la RSU ha cercato di portare ai tavoli di trattativa proposte equilibrate e sostenibili che conducessero ad un consolidamento degli organici limitando l'utilizzo di staff leasing, per garantire stabilità occupazionale ed organizzativa, proponendo percorsi di crescita professionale in tempi congrui e nei riconoscimenti economici, al fine di valorizzare tutti i lavoratori impegnati quotidianamente nel sito produttivo.

"Le differenze economiche che da sempre hanno caratterizzato lo stabilimento di Rubbiano sughi rispetto alle altre realtà aziendali del territorio, hanno prodotto negli anni un turnover 'patologico' che disperde professionalità e continuità occupazionale - spiega la RSU di stabilimento - penalizzando una realtà produttiva che all'interno del gruppo Barilla ha visto una crescita degli ultimi anni a doppia cifra in termini di volumi".

I lavoratori, riuniti in assemblea, si riservano di mettere in campo ulteriori iniziative a sostegno della vertenza, auspicando un confronto proficuo che porti a risposte certe in tempi brevi.