Bimbostore riapre a Parma

Dopo il mega incendio del 27 aprile che ha devastato la sede di via Emilia Est, Bimbostore, insegna di PRG Retail Group e specialista nella vendita di articoli per l’infanzia, riapre a Parma giovedì 28 marzo. La nuova sede, presente all’interno dello store Toys Center in via della Certosa 6, rappresenta il ritorno dell’insegna sul territorio parmigiano dopo che un incendio occorso ad aprile dello scorso anno aveva distrutto il negozio di via Emilio Lepido.

“Siamo lieti di poter restituire alla città, a quasi un anno dalla chiusura forzata, un nuovo negozio Bimbostore, segno concreto della volontà e della mission aziendale di essere al fianco delle famiglie con bambine e bambini rispondendo alle richieste di prodotti specificamente studiati per le loro esigenze. Diverse le categorie merceologiche raccolte in un unico punto vendita ma anche tanti servizi mirati a semplificare le dinamiche d’acquisto. – dichiara Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore. 250 mq totali con un assortimento per l’infanzia che raccoglie tessile, calzature, baby food, cosmesi e prodotti per la cura e il benessere dei più piccoli, compreso il mondo dei pannolini e tutti gli articoli di puericultura che includono sistemi modulari, passeggini, seggiolini auto, camerette e molto altro.

Bimbostore supporta inoltre le famiglie grazie al suo speciale format che guarda alla convenienza, proponendo numerose attività promozionali e un ampio sistema di loyalty. Centrali anche i servizi omnicanale il cui approdo online permette di ridurre in modo importante i tempi di attesa, come Ordina&Ritira. Con il nuovo punto vendita di Parma salgono a 101 i negozi Bimbostore presenti lungo la penisola.