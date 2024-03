Cala la produzione industriale: - 0.5% nel 2023

Il settore industriale dell'Emilia-Romagna ha chiuso il 2023 con una flessione dello 0.5% della produzione. Dopo due anni la ripresa sembra essersi arrestata. A dirlo l'indagine congiunturale relativa al 2023 sull'industria manifatturiera, realizzata da Unioncamere Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo. La flessione, nel corso del 2023, ha riguardato in particolare le Piccole e Medie Imprese (-1.5%) mentre le imprese medio-grande hanno fatto registrare un +8%. Per i primi mesi del 2024 le prospettive non sembrano rosee, visto il rallentamento nell'acquisizione degli ordini dell'1.4%.