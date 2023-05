CFT Spa, approvata con l'88% dei consensi l'ipotesi di accordo sul nuovo contratto aziendale

CFT Spa, storica azienda del riempimento di Parma, di proprietà del gruppo Canadese ATS, ha un nuovo contratto aziendale per i suoi 430 dipendenti. La scorsa settimana i dipendenti dell’azienda hanno infatti approvato con l’88% dei consensi l’ipotesi di accordo siglata dalla Rsu e dalle segreterie provinciali di FIOM, FIM e UILM.

"Come nelle altre aziende del territorio - commenta Aldo Barbera, segretario generale FIOM CGIL Parma - anche alla CFT si è riusciti ad aumentare il salario consolidato annuo, che arriva a 2100 euro da subito".

Inoltre, si istituisce un pacchetto di welfare aggiuntivo di 250 euro annui, che si sommano ai 200 euro del Ccnl. Sul versante economico si è poi negoziato un aumento delle indennità di trasferta ed un miglioramento del pagamento delle ore di viaggio, oltre che un aumento delle maggiorazioni delle ore straordinarie.

Da un punto di vista normativo sono state riconosciute ore aggiuntive di permesso per visite mediche specialistiche e si è istituita una Banca ore solidale per i dipendenti in difficoltà. Altra importante novità riguarda la formazione, che vedrà un impegno sempre più pesante della Rsu nella determinazione dei percorsi formativi dei dipendenti.

“Anche alla CFT la scelta della FIOM e della sua Rsu - conclude Barbera - è stata quindi di puntare sul salario fisso e consolidato per garantire il potere d’acquisto degli stipendi di lavoratrici e lavoratori”.