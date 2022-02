Albareto e Borgotaro, la gestione dei cimiteri a Montagna 2000

Montagna 2000 ha acquisito la gestione dei servizi cimiteriali dei Comuni di Albareto e Borgo Val di Taro, soci della Società stessa.

La Cgil di zona, rappresentata da Paolo Spagnoli, e la Filctem Cgil territoriale, con Paolo Chiacchio, si dicono soddisfatte per l'indirizzo assunto da Montagna 2000 con la scelta di internalizzare il servizio di gestione cimiteriale ed auspicano l'estensione ad altri Comuni soci della Società.

La diversificazione dell'attività attuata da Montagna 2000 risulta emblematica per una società nel territorio e per il territorio integrata nei bisogni dello stesso, oltre che consapevole e attenta alle necessità dei propri dipendenti. Per il direttore generale Guidetti l'internalizzazione dei servizi cimiteriali rappresenta un ulteriore tassello per il consolidamento di Montagna 2000 nel territorio e la proposta di un ulteriore servizio per i Comuni soci, nonché per una corretta applicazione dei dettami normativi e contrattuali attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali con particolare attenzione alle problematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori.