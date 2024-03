Cibus, Cellie: "L'export è la stella polare per l'agroalimentare"

"L'export è la stella polare per la nostra industria agroalimentare, abbiamo raddoppiato la quota export passando da 25 miliardi a 52 miliardi, in dieci anni, dobbiamo approfittarne, ma la possibilità che abbiamo di crescere è innovare, sviluppare ed esportare". Lo ha affermato Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, alla presentazione alla stampa della 22esima edizione di Cibus che si svolgerà a Fiere di Parma dal 7 al 10 maggio, dove si sono accreditati più di 2mila buyers esteri e dove saranno in mostra oltre 3mila brand italiani.

Cibus - ricorda - "è l'unica fiera al mondo dove espongono gli espositori di un solo Paese, gli italiani. Fin dall'inizio abbiamo puntato su un modello verticale profondo andando a cercare espositori anche di nicchia che insieme alle grandi industrie sono quelli che i nostri visitatori cercano".

"Dall’osservatorio privilegiato di Cibus siamo molto fiduciosi rispetto alla consistenza delle nostre imprese e dei nostri prodotti. - ha aggiunto - Negli ultimi anni abbiamo ulteriormente incrementato il value for money della nostra offerta che diventa sempre più interessante per le principali geografie del nostro export a tutto vantaggio della bilancia commerciale e delle varie filiere".