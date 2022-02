CISL FB Parma organizza Corsi di preparazione al concorso per Infermieri

La pandemia ha reso evidente l'impegno e l'abnegazione del personale infermieristico, a volte anche enfatizzandoli con una certa dose di “retorica” ma che ha avvicinato l'opinione pubblica alla figura di un professionista altamente specializzato .

Dopo la conquista del ruolo sociale, molta strada c'è ancora da fare: la cronica carenza di organico, alla quale assistiamo da almeno vent'anni, ha creato un disequilibrio tra la domanda, drasticamente aumentata, e l'offerta, che potrà essere colmata solo se la professione diventerà sempre più appetibile alle nuove generazioni attraverso un miglioramento della qualità lavorativa insieme a riconoscimenti organizzativi ed economici

La CISL FP Parma organizza un corso di preparazione al concorso per Infermieri indetto da Azienda Ospedaliero Universitaria (5 posti) e l'Azienda USL di Parma (5 posti) aperto a tutti: il termine per la presentazione delle domande è il 22 febbraio 2022 .

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno a Modena.

Totalmente gratuito per gli iscritti CISL, il corso sarà tenuto da docenti esperti e sarà fruibile in modalità a distanza collegandosi in qualsiasi momento ad una piattaforma dedicata. Questa procedura innovativa consentirà ai partecipanti di accedere nei tempi e nei modi preferiti.

Le lezioni a distanza, di breve durata, permetteranno l'apprendimento dei contenuti in maniera agile, con la possibilità di approfondimenti grazie al materiale fornito e alle sezioni “in live” con i docenti per la simulazione della prova.



Contatti:



giovanni.oliva@cisl.it - telefono: 393 90 80 437davide.prebenna@cisl.it - telefono: 340 35 86 085