Consorzio Agrario di Parma, l’agricoltura del futuro compie 130 anni: mostra e convegno nel cuore della città

Una mostra all’aperto, nel cuore della città di Parma, sotto la casa municipale e all’interno dello spazio dei Portici del Grano che, oltre ad essere storicamente il centro nevralgico della comunità locale richiama direttamente alla più classica delle funzioni svolte dal Consorzio Agrario. Un Consorzio che affonda le proprie radici nella storia di questa produttiva fetta di Emilia e che proprio quest’anno festeggia il suo 130esimo anniversario dalla sua nascita.

Ed in occasione di questo compleanno straordinario il CAP ha pensato a due eventi; il primo è una esposizione en plein air in grado di arricchire la conoscenza collettiva, mostrando per immagini le fasi cronologiche delle diverse tappe che gli hanno consentito di attraversare più di un secolo di storia, arrivando fino ai giorni nostri con un ruolo da protagonista, di assoluto rilievo, a sostegno del comparto agricolo del parmense; il secondo evento sarà un convegno sull’attualità dell’universo agricolo e sulla rinnovata e consolidata funzione dei consorzi agrari, oggi sempre più presenti a sostegno del comparto nel panorama nazionale, tra cui il progetto costruito attorno a Consorzi Agrari d’Italia nel segno dell’innovazione in tutti i campi.

Il programma: venerdì 26 maggio 2023 Ore 10.00 – Piazza Garibaldi, Portici del Grano - Parma Inaugurazione della mostra fotografica sui 130 anni del Consorzio Agrario di Parma Ore 10.30 – Le Village by CA Parma - Sala De Strobel (1° piano) Strada Giordano Cavestro n. 3 - Parma Saluti istituzionali. Introduzione del Presidente del CAP Giorgio Grenzi, Felice Adinolfi - Direttore del Centro Studi Divulga: Il ruolo dell’agricoltura nello sviluppo del Paese. Nuove sfide: cibo da laboratorio - Giancarlo Gonizzi - Coordinatore dei Musei del Cibo: Cornelio Guerci, Antonio Bizzozero e la nascita del Consorzio Agrario di Parma - Paolo Andrei - Magnifico Rettore Università degli Studi di Parma: Dall’agricoltura all’agro-alimentare. L’evoluzione del distretto parmense fra Otto e Novecento - Paolo De Castro - Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo e Presidente Filiera Italia: Le sfide per l’agro-alimentare italiano nel contesto della politica europea.

Il Consorzio Agrario di Parma, uno dei primi costituiti in Italia, sorse nel 1893 per iniziativa di Antonio Bizzozero (1857-1934) e Cornelio Guerci (1857-1949) con lo scopo di fornire agli agricoltori strumenti di lavoro e assistenza, commercializzarne i prodotti, promuovere la ricerca, sperimentare nuove produzioni, formare gli agricoltori di domani. Funzioni essenziali che ancor oggi svolge, offrendo i suoi servizi ad oltre quattromila soci. Con la consapevolezza della storia e la visione dell’agricoltura del futuro, celebriamo i primi 130 anni di sviluppo lungo la strada dell’innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità