Davines Group, fatturato superiore a 260 milioni nel 2023 (+14%)

Il Gruppo Davines, azienda attiva nel settore della cosmetica professionale con i marchi per l'haircare Davines e per lo skincare, certificata B Corp dal 2016, chiude un altro esercizio con una crescita a doppia cifra e registra nel 2023, suo 40esimo anniversario, un fatturato di oltre 260 milioni di euro (dati di preconsuntivo), in aumento del 14% rispetto all'anno precedente. Negli ultimi 15 anni, informa una nota, il Gruppo ha continuato a crescere tra il 10% e il 20% all'anno, senza acquisizioni: una strategia che ha fatto raddoppiare il fatturato negli ultimi cinque anni e lo ha quadruplicato negli ultimi 10. Una crescita solida, costante e completamente organica che e' il riflesso di un posizionamento unico nel mercato della bellezza professionale, grazie a un legame sinergico con i saloni e i centri estetici, il canale distributivo prevalente, alla presenza internazionale, con otto sedi nel mondo oltre al quartier generale e al centro di produzione di Parma, a un modello organizzativo fortemente managerializzato e una visione di sviluppo del business che da oltre 16 anni rinforza e completa la crescita economica con un approccio sostenibile e rigenerativo. "Anche nel 2023 abbiamo proseguito lungo il percorso di espansione degli ultimi anni, con i nostri due brand per l'haircare e lo skincare professionale. La nostra capillare presenza internazionale, in 90 Paesi, e' uno dei capisaldi della crescita di questi anni e puntiamo ad espanderci ancora, nel Sud Est Asiatico e in Sud America, grandi mercati in larga parte ancora da esplorare per noi. L'haircare e' il nostro business principale ma stiamo crescendo anche nel segmento skincare. Nel 2023 abbiamo festeggiato il nostro 40esimo anniversario, da sempre reinvestiamo oltre il 95% degli utili in azienda, continueremo a farlo e a perseguire un modello di sviluppo rigenerativo e stakeholder-driven , cercando di innovare i nostri processi produttivi per ridurre sempre di piu' l'utilizzo di risorse naturali non rinnovabili o soggette ad esaurimento e per cambiare l'attuale paradigma, perche' crediamo che le aziende non solo debbano ridurre il loro impatto ambientale ma possano dare un contributo positivo al Pianeta e alla collettivita' per restituire piu' di quello che consumano", ha commentato Davide Bollati, Presidente del Gruppo Davines