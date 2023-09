Decathlon inaugura il primo mobility store a Parma

Proseguono i piani di sviluppo di Decathlon in Emilia Romagna, che inaugura oggi il nuovo store di Parma e il primo completamente dedicato alla mobilità sostenibile.

Situato all’interno del parco commerciale La Galleria, a soli 5 minuti dal centro, il nuovo negozio rappresenta un ulteriore passo nell'impegno di Decathlon per promuovere uno stile di vita attivo, sostenibile e accessibile a tutti. L’eco-mobilità urbana è al centro dell’offerta commerciale dello store, che incontra le necessità di una città dove fitness e mobilità dolce sono protagonisti: secondo i dati dell'Osservatorio Città Sostenibile Italia infatti, Parma è la quinta città più "eco-mobile" d’Italia ed è al 10° posto per la presenza di piste ciclabili, dimostrando un interesse sempre maggiore da parte dei cittadini per soluzioni di mobilità alternative.

Il Mobility Store di Parma, il nono della Regione, propone all’interno dei suoi 300mq prodotti e accessori per bici e monopattini, tra cui abbigliamento, caschi, guanti, oggetti di segnalazione, idratazione e molto altro, per garantire sicurezza e comfort durante l'attività sportiva. In un’ottica di sempre maggiore sostenibilità, Decathlon offre inoltre attraverso l’Officina del negozio diversi servizi improntati a prolungare il ciclo di vita dei prodotti, quali manutenzione e riparazione (regolazione del cambio, sostituzione della camera d'aria, manutenzione dei freni e altro ancora), noleggio e assicurazione. Tramite il Decathlon Mobility Store è inoltre possibile ordinare qualsiasi articolo non disponibile in negozio, garantendo la consegna a domicilio o in un punto di ritiro in tempi rapidi.

“Siamo entusiasti di inaugurare oggi il nuovo store di Parma, il primo Mobility Store di Decathlon in Italia, rispondendo alle necessità dei cittadini e avvicinando le persone alla mobilità sostenibile.” - dichiara Cecilia Miraglia, Store Manager Decathlon Parma e Mobility Manager. “Questa apertura rappresenta un passo importante nella strategia di Decathlon: attraverso la nostra offerta vogliamo attivare tutti alle meraviglie dello sport, accompagnando allo stesso tempo gli sportivi e le sportive verso l’adozione di buone pratiche quotidiane che limitino l’impatto sull’ambiente.”