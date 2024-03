Disagi aerei nel 2023: 163 milioni di rimborsi, c’è anche Parma

Ci sono anche diversi parmigiani e cittadini della nostra provincia tra i 650.000 viaggiatori che in Italia hanno la possibilità di richiedere rimborsi o risarcimenti conformi al Regolamento 261/04 e alla Convenzione di Montreal in caso di inconvenienti causati dalle compagnie aeree. Nel corso del 2023, tali disfunzioni hanno generato richieste di risarcimento ammontanti complessivamente a 163 milioni di euro, secondo quanto emerge dal report 2023 di Italia Rimborso Data. Questo studio, condotto con precisione e supportato dalla tecnologia, ha analizzato con attenzione i disservizi aerei, compresi voli cancellati o in ritardo, overbooking e problemi relativi ai bagagli in Italia.

Tra le prime quindici compagnie aeree per disservizi, basate su oltre 50.000 segnalazioni degli utenti, spiccano Wizzair e Ryanair nel settore dei disagi nei voli, rappresentando oltre il 50% dell'intero mercato dei problemi nei voli in Italia. Ryanair si conferma anche la compagnia con il maggior numero di ritardi. Tuttavia, Transavia si distingue come la compagnia con il minor numero di disservizi ai passeggeri in Italia.