Elezioni CNA Parma: RSU e RLS tutti della SLC CGIL

Si è conclusa ieri 23 aprile, nel tardo pomeriggio, la due giorni di votazioni RSU ed RLS in CNA Parma. La commissione elettorale ha ufficializzato in serata il risultato delle elezioni: tutta SLC CGIL la nuova RSU ed il nuovo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, usciti dalle urne dopo il voto.

Esprime soddisfazione Marcello Diego, segretario generale SLC CGIL provinciale: “Insieme alla Commissione elettorale abbiamo profuso il massimo sforzo possibile per permettere il voto in tutte le 10 sedi provinciali di CNA. L’alta percentuale di partecipanti, quasi 80% dei dipendenti, è un forte segnale di desiderio di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori di CNA Parma. Si tratta di un risultato importante e una netta scelta di campo sull’organizzazione sindacale che li deve rappresentare.

“Come SLC CGIL – continua Diego - insieme alla neoeletta RSU, Teresa Piscina e a Gaetano Coduri, daremo voce ai bisogni dei lavoratori. Un ringraziamento particolare – conclude il Segretario – va alla Commissione elettorale, Barbara ed Elisabetta, per lo sforzo profuso ed a tutte le lavoratrici e i lavoratori di CNA Parma per la fiducia accordataci”. Nonostante la crisi pandemica come SLC CGIL continuiamo a fare il nostro dovere su diritti, salario e rappresentanza.