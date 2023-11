Fiorucci annuncia piano di riorganizzazione con oltre 200 esuberi, proclamato lo stato di agitazione

Si è svolto nella giornata di ieri, 23 novembre, un incontro tra la Fiorucci, le Segreterie nazionali e territoriali di Fai, Flai, Uila e le RSU degli stabilimenti di Pomezia e Parma nel quale l’azienda ha esposto un piano di ristrutturazione che prevede oltre 200 esuberi.

Nel corso della riunione l’azienda ha rappresentato in modo incompleto le azioni che intende mettere in atto per rilanciare le produzioni e per incrementare le quote di mercato Fiorucci in Italia e all’estero con l’obiettivo di invertire una tendenza negativa che si protrae da oltre un decennio.

Fai, Flai e Uila hanno chiesto di ricevere informazioni di dettaglio su tale piano e hanno espresso la più assoluta contrarietà alla riorganizzazione proposta. L’azienda nel comunicare che lunedì avvierà formalmente la procedura di licenziamento collettivo ha dichiarato che le informazioni richieste verranno fornite nell’ambito del confronto che dovrà essere avviato.

Le segreterie nazionali e territoriali di Fai, Flai e Uila e le RSU hanno, quindi, dichiarato l’immediata apertura dello stato di agitazione sindacale e convocheranno per lunedì 27 novembre le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori per decidere le azioni di lotta da mettere in campo.