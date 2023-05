Elettricità, Federconsumatori: "Ecco perchè a molti cittadini stanno arrivando bollette da un nuovo fornitore"

Si stanno rivolgendo a Federconsumatori numerosi utenti che lamentano di essere stati trasferiti ad un nuovo fornitore di energia elettrica senza il loro consenso. Siamo di fronte all'ennesima truffa? Probabilmente no, infatti, su disposizione dell'Autorità ARERA, i titolari di forniture elettriche nel mercato tutelato classificate come "altri usi", sono stati trasferiti nel mercato a "tutela graduale" con la società Sorgenia che si è aggiudicata l'appalto per l'area geografica dell'Emilia Romagna.

I contratti "altri usi" riguardano ad esempio utenze elettriche di garage, luce condominiale etc... Non riguardano le abitazioni, classificate come utenze domestiche che mantengono il diritto di rimanere nel mercato tutelato. Ai cittadini che riceveranno fatture da Sorgenia con decorrenza dei consumi dall' , si consiglia di procedere velocemente ad una scelta contrattuale nel mercato libero, per evitare i maggiori costi del mercato a tutela graduale. Gli sportelli di Federconsumatori rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.