Federconsumatori Parma inaugura lo sportello di assistenza online

Uno strumento facile e veloce per ricevere assistenza in tema di diritti dei consumatori: nasce a Parma lo sportello online di Federconsumatori, facilmente accessibile da pc e smartphone.

Pensato per chiunque abbia bisogno di assistenza in tema di consumi, pensi di aver subito una truffa o voglia conoscere i propri diritti di cittadino e consumatore, lo sportello online consentirà un contatto immediato con l’associazione, senza doversi spostare da casa. Basta compilare il form sul sito www.federconsumatori.it/sportello-online/ inserendo i propri dati e descrivendo il problema che si intende sottoporre. In brevissimo tempo l’utente riceverà la chiamata di un operatore che saprà dare tutte le informazioni necessarie.

“Con la pandemia abbiamo iniziato la sperimentazione per la gestione delle pratiche a distanza –spiega Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma- e ad oggi siamo maturi per rendere strutturale e definitivo lo sportello online. Anche l'utenza è cambiata e con maggiore facilità si avvicina a questo tipo di strumento. Ciò non significa arretrare sul piano della presenza sul territorio con gli sportelli fisici, al contrario: abbiamo da poco inaugurato la nuova sede provinciale più ampia e funzionale della precedente e a breve apriremo nuovi sportelli in alcuni comuni della provincia. Saremo più inclusivi, flessibili, in grado di rispondere positivamente a tutte le esigenze degli associati".