Filcams Cgil: Paola Bergonzi riconfermata a stragrande maggioranza segretaria generale

Il XVII Congresso della FILCAMS CGIL di Parma, svoltosi all'Hotel San Marco di Pontetaro nella giornata di mercoledì 14 dicembre, ha visto la partecipazione di oltre ottanta tra delegate e delgati della categoria del commercio, terziario, turismo e servizi. Al termine dei lavori, l'Assemblea generale ha eletto Paola Bergonzi segretaria generale, riconfermandola nel mandato a stragrande maggioranza (97,14% dei voti favorevoli).

Il Congresso ha evidenziato come il settore stia attraversando uno dei momenti più delicati dal Dopoguerra, e stia scontando anche più di altri una ripresa molto difficile e lenta dopo la pandemia, che impone "di riuscire a porre veramente al centro il lavoro e la realizzazione della dignità attraverso il lavoro". Sono queste le parole che Paola Bergonzi individua come preliminari all'azione delle sua categoria nel prossimo quadriennio, "con particolare riferimento a quei settori quali vigilanza, grande distribuzione e pulimento, che sono risultati particolarmente stressati durante il covid".

Il congresso FILCAMS indica nella strenua difesa dei salari la strada per riqualificare il lavoro, passando attraverso il rinnovo dei CCNL (il CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari è scaduto da 7 anni). L’istituto del salario minimo è obiettivo da considerare prioritario per quei lavoratori che, pur lavorando, sono prossimi alla soglia di povertà. "Ma dobbiamo anche - aggiunge Bergonzi - garantire corrette applicazioni contrattuali e sventare tentativi di risparmiare facendo dumping tra contratti stessi".

A ciò dovrà aggiungersi l'estensione della contrattazione di secondo livello e di filiera, con l'aumento della rappresentanza e una presenza capillare nei luoghi di lavoro e nei differenti settori che la FILCAMS rappresenta nel ruolo di sindacato di frontiera che da sempre la caratterizza. Vigilanza sugli appalti e qualificazione dell’intervento preventivo sulle committenze sia pubbliche che private sono altri capisaldi dell'azione a venire, così come l'incremento della rappresentanza dei giovani e lo spazio ai lavori non convenzionali per costruire, dal basso e veramente, un passaggio di testimone tra generazioni.

La FILCAMS si impegna a perseguire obiettivi di formazione di delegate e delegati, oltre a contrastare il dilagare dei part time involontari molto diffusi in settori dove la composizione è prevalentemente femminile. Altri pilastri rimangono quelli della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e della tutela della maternità e sostegno alle fragilità, i cui oneri ad oggi ricadono quasi esclusivamente sulle donne, attraverso la promozione in ogni contesto di un modello paritario