Grano duro di alta qualità per la pasta Barilla: rinnovato l’accordo con le organizzazioni dei cerealicoltori

Più qualità per i consumatori, coltivazioni sostenibili e maggiore reddito per gli agricoltori. Sono i punti chiave dell’accordo di filiera triennale 2023-2025 per il grano duro di elevato standard qualitativo tra Barilla, azienda leader mondiale della pasta, e le principali organizzazioni di produttori cerealicoli dell’Emilia-Romagna.

A illustrare i contenuti dell’intesa promossa dalla Regione e giunta al suo sedicesimo anno, mercoledì 25 gennaio alle ore 11 in conferenza stampa, saranno l’assessore all’Agricoltura e Agroalimentare Alessio Mammi e Luigi Ganazzoli, responsabile acquisti del Gruppo Barilla. Saranno presenti i rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori regionali e dell’industria sementiera.