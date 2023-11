Gruppo Chiesi: accordo di licenza con la cinese Haisco Pharmaceutical per lo sviluppo di un nuovo inibitore per le malattie respiratorie

Chiesi Farmaceutici S.p.A. (“Gruppo Chiesi”), gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, e Haisco Pharmaceutical Group Co.Ltd. (Haisco Pharmaceutical) hanno annunciato oggi la stipula di un accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione al di fuori della Cina e dei territori adiacenti (regione amministrativa speciale di Hong Kong, regione amministrativa speciale di Macao e distretto di Taiwan) di HSK31858, un nuovo inibitore reversibile della dipeptidil peptidasi 1 (DPP1) per le malattie respiratorie.

HSK31858 è una molecola inibitrice della DPP1 per uso orale, altamente selettiva, attualmente in fase 2 in Cina, con un potenziale ruolo come agente antinfiammatorio nelle bronchiectasie. Grazie a questo accordo, Chiesi arricchirà il proprio portafoglio prodotti nel settore strategico

dell’apparato respiratorio, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la sua presenza in quest'area e contribuire allo sviluppo di trattamenti destinati a gravi patologie respiratorie con elevate esigenze mediche non soddisfatte.

"Questa collaborazione è espressione del nostro impegno nello sviluppo di nuovi farmaci destinati a migliorare la vita dei pazienti affetti da gravi malattie respiratorie con limitate opzioni terapeutiche", ha commentato Thomas Eichholtz, Head of Global R&D del Gruppo Chiesi. HSK31858 aggiunge un nuovo

e importante tassello alla nostra pipeline e rappresenta per i due partner una grande opportunità per mettere a fattor comune una vasta esperienza in questo campo".

"La collaborazione con Chiesi è un'importante pietra miliare nella nostra strategia di globalizzazione, e siamo lieti che in futuro HSK 31858 sarà di beneficio ai pazienti di tutto il mondo", ha dichiarato Xiulian Fan, Direttore Generale di Haisco Pharmaceutical. Conosciamo e apprezziamo l’impegno e l'esperienza significativi di Chiesi nello sviluppo di farmaci dedicati alle patologie respiratorie e crediamo che questa partnership contribuirà a massimizzare il valore di HSK31858”. In base ai termini dell'accordo, Chiesi verserà ad Haisco un anticipo e in seguito eseguirà ulteriori pagamenti subordinati alle milestones raggiunte, comprese royalties sulle vendite dei prodotti.