Idrogeno verde: la Regione dà il via alla realizzazione di impianti in aree industriali dismesse

L’Emilia-Romagna punta sulla produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse realizzando, così, nuovi siti di produzione di ‘energia pulita’ soprattutto nelle zone dove vi siano insediamenti produttivi energivori come ceramiche, cementifici, cartiere, industrie chimiche e acciaierie.

La Giunta regionale ha avviato la procedura per approvare un bando che andrà a selezionare progetti per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile. I dettagli verranno resi noti nella giornata di lunedì 16 gennaio.