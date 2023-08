Impresa Pizzarotti: ecco i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea dei Soci dell’Impresa Pizzarotti ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che sono: Paolo Pizzarotti, Presidente, Michele Pizzarotti, vice Presidente, Enrica Pizzarotti, Consigliere, Giandomenico Magliano, vice Presidente non esecutivo e Consigliere indipendente, e Paola Petrone, Consigliere indipendente. Dal 1/12/23 si unirà Claudio Colzani, in qualità di Consigliere indipendente.

Il costituito CdA dell’Impresa Pizzarotti &C spa ha deliberato di conferire le deleghe di Amministratore Delegato al Presidente per il tempo necessario all’ingresso in azienda del nuovo Amministratore Delegato, che sarà annunciato quanto prima. L’azienda ringrazia l’ingegner Carlo Luzzatto per l’impegno profuso e gli augura un buon proseguimento.