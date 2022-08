Imprese, a Parma dal 3 settembre ripartono eventi e visite guidate

Riparte il 3 settembre, con un nuovo ciclo di appuntamenti dopo la pausa di agosto, la seconda edizione di "Imprese Aperte", il progetto ideato e sviluppato da "Parma, io ci sto!" e dall'Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l'ente di formazione Cisita Parma. Le aziende riaprono dunque le porte delle proprie sedi e stabilimenti, ospitando visite guidate, eventi culturali e momenti dedicati alla cultura d'impresa. Oltre 150 le iniziative in programma e 24 le aziende coinvolte in questa seconda finestra temporale del progetto prevista da settembre a dicembre, provenienti da un ampio ventaglio di settori e ambiti di attività: alimentare, cosmetica, wellness, packaging, impiantistica, costruzioni, industria automobilistica, aerospazio, solo per citarne alcuni. Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito web www.impreseaperteparma.com. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite l'app Parma 2020+21 a partire da 15 giorni prima di ogni singolo evento.