Imprese, Flo festeggia 50 anni con 200 mln di fatturato

A cinquant'anni dalla fondazione, nel 2023 Flo registra un fatturato di oltre 200 milioni e 720 dipendenti. Nato a Fontanellato, in provincia di Parma, il marchio è specializzato nella produzione di stoviglie e contenitori per alimenti per i settori retail & horeca e vending.

FLO è un Gruppo con 5 sedi produttive in Europa e UK specializzato nella produzione di stoviglie e contenitori per alimenti, progettati per garantire un’esperienza di uso piacevole, secondo i principi della sostenibilità ambientale sociale ed economica. Produce contenitori per alimenti destinati alla distribuzione automatica, al largo consumo, alla ristorazione collettiva e al mondo dell’industria alimentare. Realizza soluzioni personalizzate che migliorano l’esperienza del consumatore, che semplificano la quotidianità e diventano preziosi alleati nei momenti di festa e convivialità.