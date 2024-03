Intelligenza artificiale: a Parma manca personale

A Parma manca il 60.3% del personale qualificato per affrontare le nuove sfide poste dall'Intelligenza Artificiale. È quanto emerge dalla ricerca del Centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna, in cui si evidenzia che la nostra città si piazza al secondo posto della classifica. La situazione peggiore si registra a Piacenza, dove è introvabile il 61,8% dei lavoratori con competenze digitali. Subito dietro ci siamo noi.

"I dati evidenziati dalla ricerca del nostro Centro studi ci dicono che a livello nazionale su 30.830 lavoratori con elevate e-skill 4.0 richiesti dalle aziende, ne mancano all'appello 17.930, pari al 58,6%", evidenzia Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, che aggiunge: "Per le nostre aziende la difficoltà a trovare lavoratori con adeguate competenze viene indicata, addirittura, come di gran lunga più grave rispetto ai problemi della burocrazia, dell'accesso al credito e della concorrenza sleale. Ma proprio da queste difficoltà emerge ancora una volta come i nostri imprenditori siano sempre pronti a rinnovarsi e a innovare, per affrontare le grandi trasformazioni della nostra epoca ed essere attori delle transizioni green e digitale".