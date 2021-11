Iren luce gas e servizi inaugura un nuovo store a Parma: vicinanza ai clienti e soluzioni d'offerta pensate per ogni esigenza

È stato inaugurato oggi, alla presenza del Sindaco Federico Pizzarotti il nuovo store IREN in Via Mansfield, 5 a Parma, nel Q.re San Leonardo. All’inaugurazione ha partecipato l’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo e Roberto Vezzosi Presidente di Wemay. L’apertura di questo nuovo spazio è un segno chiaro della vicinanza di Iren ai cittadini e del valore che Iren riconosce allo sviluppo delle realtà territoriali in cui l’azienda opera.

Lo store, in Via Mansfield, 5, una laterale di Via San Leonardo tra il Centro Torri e l'autostrada, è uno spazio curato, comodo, accessibile, dotato di un ampio parcheggio, progettato per accogliere i clienti nel modo migliore. Qui, da oggi, è possibile vedere e toccare con mano tutti i nuovi prodotti per l’efficientamento energetico (caldaie e climatizzatori) e la smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home) che l’Azienda propone, oltre naturalmente alle soluzioni per la mobilità elettrica (e-bike, monopattino e wall box). Presso lo store, naturalmente, i clienti potranno aderire all’offerta luce e gas più in linea con le proprie esigenze e gestire le proprie utenze del servizio idrico. Infine, sarà attivo il servizio di Eco Sportello, con la possibilità di ritirare i materiali per la raccolta differenziata, come sacchetti e contenitori, e di gestire tutte le pratiche relative alla TARI, la tassa sui rifiuti. Lo store di IREN Luce Gas sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. - Il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

“È positiva l'inaugurazione di un nuovo punto informazioni e servizi di Iren" ha dichiarato il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti. "L'obiettivo è infatti quello di avvicinare sempre più e meglio i parmigiani alle attività offerte sul territorio. Oggi uniamo la qualità dei servizi offerti con la vicinanza degli uffici ai quartieri: mi auguro che in futuro si possano fare altre nuove inaugurazioni simili, così estendere la rete della qualità e dei servizi in tutte le zone di Parma"

“Attenzione ai territori e qualità dei servizi sono le linee guida delle nostre attività da sempre e continueranno ad esserlo, come è stato ribadito nel nuovo piano industriale - ha sottolineato Gianluca Bufo Amministratore delegato di Iren luce gas e servizi - "L’inaugurazione di questo nuovo store a Parma, il terzo in città, ne è un’ulteriore conferma. Questo per noi vuol dire rendere semplici e accessibili le attività di ogni giorno per i nostri clienti-cittadini. Lo facciamo con la nostra rete di negozi in cui incontriamo i nostri clienti e, in un unico punto, li assistiamo su tutti i servizi erogati. Ma non è solo questo: presenza sul territorio significa anche incentivare stili di vita sostenibili e rispettosi delle nostre città. A disposizione di tutti ci sarà una proposta commerciale che unisce alla tradizionale fornitura luce e gas, servizi e prodotti collegati alla domotica, al risparmio energetico e alla mobilità elettrica.”

"Inauguriamo anche a Parma un nuovo store Iren tenendo fede a quelli che sono per noi i due punti fondamentali: innovazione e vicinanza al cittadino" ha dichiarato Roberto Vezzosi Presidente di Wemay. " Questo store, come gli altri, offre all’utenza ampia scelta, dalle commodity fino ad arrivare alla gamma di prodotti innovativi per la mobilità elettrica e per la casa, quindi ai prodotti del mondo della domotica e del benessere della casa, ma non solo. Infatti, in questo store, i clienti possono acquistare prodotti e servizi del mondo delle telecomunicazioni e addirittura servizi di noleggio auto per privati e aziende. Qui, a Parma, nasce uno store in un punto nevralgico per la città, in una zona di frequente passaggio, che gode della comodità di un ampio parcheggio e che può servire il cliente in modo completo, soddisfacendo più di un suo bisogno."