Lavoratori ancora in presidio per il magazzino Cal: "Barilla e Number 1, no ai licenziamenti"

Dalle 5 e mezza di lunedì 13 novembre i lavoratori del magazzino di via Paradigna a Parma gestito dalla cooperativa Cal, a forte rischio chiusura, sono tornati in presidio davanti ai cancelli dell'azienda Number 1 a Parma.



"In seguito all incontro in Prefettura di mercoledì scorso - si legge in una nota del sindacato Adl Cobas, e dopo i rallentamenti al magazzino di venerdì, siamo di nuovo fuori dai cancelli, convinti e determinati, per dire che non accetteremo diktat o proposte unilaterali al ribasso di fronte alla dismissione del magazzino Cal! Le persone non sono merci, siamo qua per ribadirlo e per trovare soluzioni realmente dignitose per gli oltre 40 lavoratori coinvolti nella vertenza"

Adl Cobas: "Barilla ha deciso di spostare le merci: chiude il magazzino Sac, 50 lavoratori licenziati"

"Dalla fine di settembre l'operatore logistico Number1 - si legge in una nota del sindaco Adl Cobas - ha comunicato che il principale cliente Barilla ha deciso di ridistribuire le merci verso Francia e Belgio (pasta, sughi, bakery) da altri siti, provocando la crisi occupazionale per 50 lavoratori impiegati da anni in questa attività al magazzino di via Paradigna. Una decisione arrivata proprio quando erano in corso agitazioni per il lavoro in sicurezza e la richiesta di aumenti salariali per affrontare il periodo di forte carovita. "Insomma, una sorta di serrata a fronte di legittime rivendicazioni sindacali. Un fatto gravissimo", dichiara Stefano Re dell'ADL Cobas, sindacato maggioritario tra le maestranze.



In cassa integrazione dal 25 settembre, dunque, e nonostante le richieste dei sindacati e alcune giornate di sciopero, Number1 e la cooperativa in appalto CAL hanno negato qualsiasi ripresa del lavoro o la ricollocazione negli altri numerosi magazzini presenti nel territorio.