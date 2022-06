Lavoro: Mutti cerca 200 stagionali

Mutti, azienda leader in Europa nella lavorazione del pomodoro in Europa, cerca ancora 200 figure da inserire nel conteso aziendale per la campagna di trasformazione del pomodoro. Per l’attività lavorativa, che si svolgerà da metà luglio sino a fine settembre all’interno degli stabilimenti del Gruppo di Montechiarugolo (PR) e Collecchio (PR), si ricercano figure di supporto alle attività produttive e amministrative, insieme a personale tecnico qualificato.

Il contratto erogato è a tempo determinato stagionale la cui durata può essere variabile a seconda delle esigenze produttive. Per candidarsi è necessario aver compiuto 18 anni, essere automuniti ed essere disponibili a lavorare su turni. Coloro che hanno già collaborato con l’azienda in occasione delle precedenti campagne avranno accesso prioritario alla posizione; chi, invece, non avesse ancora esperienza può inviare la propria candidatura attraverso il sito Mutti: https://mutti-parma.com/it/lavora-con-noi/lavoro-stagionale-trasformazione-del-pomodoro/