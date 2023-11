Osservatorio sull’economia e il lavoro in provincia di Parma: il 30 novembre la presentazione del report nel salone Trentin

CGIL Parma e IRES Emilia Romagna presentano giovedì 30 novembre, alle ore 14.30, nel salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/A, il REPORT 2023 dell'OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA E IL LAVORO IN PROVINCIA DI PARMA.

L'incontro sarà introdotto da Daniela Freddi, di IRES Emilia Romagna, che illustrerà il report. A seguire la tavola rotonda con Francesco De Vanna, assessore del Comune di Parma ai Lavori pubblici e legalità con delega alle Politiche del lavoro, Franco Mosconi, professore di Economia industriale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Parma, Giuseppe Iotti, presidente GIA Parma, Paola Bergonzi, segretaria confederale CGIL Parma con delega al Mercato del Lavoro, Luca Ferrari, direttore Patronato INCA CGIL Parma. Modera la discussione Glenda Pelosi, responsabile Ufficio stampa CGIL Parma.

"Il 14° rapporto IRES CGIL – anticipa Paola Bergonzi - racconta un 2022 che sul nostro territorio registra una apparente buona dinamica occupazionale il cui contraltare è tuttavia l'aumento degli inattivi. Ambivalente appare anche il saldo tra aziende aperte e aziende cessate, mentre prosegue il fenomeno delle grandi dimissioni, in linea con il quadro globale. Su tutto spicca il tema della "policrisi", che verrà portato come elemento di riflessione nella tavola rotonda".