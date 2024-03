ll sindacato Pensionati Cisl: "Tfr sempre più in ritardo per i pensionati pubblici"

Il sindacato Pensionati FNP CISL di Parma su sollecitazione del livello nazionale è impegnato a tutelare il diritto dei lavoratori pubblici a percepire il Tfs-Tfr entro i termini previsti dalla legge. La normativa vigente (DL 79/1997) prevede infatti che la sua corresponsione ai pubblici dipendenti debba avvenire fra il 13° e il 15° mese nei casi di pensionamento d’ufficio o di vecchiaia, fra il 25° e il 27° mese in caso di pensione anticipata, fra 90 e 120 giorni in caso di

cessazione per inabilità/decesso, con eccezioni specifiche relative ai casi di cumulo e Quota100-102-103.

A fronte dell’eventualità del mancato rispetto da parte dell’Inps dei termini indicati, il sindacato Pensionati Cisl è pronto a fornire assistenza a tutela dei pensionati interessati. A tal fine la FNP ha predisposto una specifica diffida, da inoltrare da parte del pensionato alla sede Inps territoriale competente, tramite raccomandata A/R o via PEC. I pensionati interessati possono contattare la sede di Parma Tel. 0521/037670 (da Lun. a Ven. mattina) per avere assistenza.