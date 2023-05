Alla scoperta dei migliori grani della stagione con il Consorzio Agrario

Sarà ancora una volta l’azienda agricola Canale dei Fratelli Mingardi a Roncole Verdi di Busseto il teatro del consueto e annuale appuntamento del Consorzio Agrario di Parma con Demo Frumenti 2023, la visita stagionale, aperta ai soci e agli interessati, ai “campi prova” in grado di

offrire una panoramica approfondita sulle qualità e le singole caratteristiche dei grani delle differenti tipologie: teneri e duri, nuovi e antichi. L’iniziativa che ancora una volta vedrà protagonista lo staff tecnico agronomico e di ricerca consortile, in collaborazione le ditte sementiere leader del settore, inizierà a partire dalle ore 16. Chi volesse prendere parte al tour esplicativo in campo può contattare i responsabili del CAP Umberto Borlenghi 3357320667 o Francesco Belletti 3271190450. A Demo Frumenti 2023 parteciperanno naturalmente il presidente del CAP Giorgio Grenzi e il direttore Roberto Maddé. Seguirà buffet.